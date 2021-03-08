HAPPY GO旗下的GO SURVEY市場研究顧問公布一份2020年年底消費檔期消費趨勢調查，其中發現，後疫情時代女性的消費品項及購買動機在疫情影響下有顯著的改變，不僅挑選對自己內外在有益的商品比例增加，更願意給予喜愛的品牌或商品更多預算，在年底百貨週年慶和電商雙11和雙12檔期女性消費實力都持續Up。

隨著3/8婦女節到來，HAPPY GO也攜手二大電商推出相關優惠，遠傳friDay購物的「玩美女神節」主打538點可換555元購物金，momo購物網的「3.8女王節」則祭出點數折抵最高送3,800點，共迎上半年第一檔女力商機。

根據GO SURVEY調查報告，雖受到疫情影響，但去年底的消費檔期包括百貨周年慶、電商雙11和雙12以及黑色星期五等四大檔期，消費者參與的情形踴躍，整體有九成以上會購物。

其中，除了黑色星期五以男性消費者居多外，女性均為消費主力，且消費力也持續攀升，各檔期平均消費金額近13,000元。雙12的消費相較2019年有高達六成的成長，雙12的消費參與率更直逼雙11；雙11和雙12的購買品項皆以「流行美妝類」和「生活用品類」為大宗，達七成以上購買率。

另外，「優惠或折扣的內容夠吸引人」是促動消費的最關鍵原因，有參與電商雙11、雙12檔期者，「配送運費補助/免費」亦是吸引購物的重點。社群媒體是消費者獲取各類檔期相關資訊的主要管道類別，以「LINE」為最多人使用的單一管道，與「Facebook」和「線上搜尋/品牌官網」並列前三名的重點資訊來源。

遠傳friDay購物看準女性掌控家中七至八的購買決策權，即日起至3/14推出「玩美女神節」活動，主打點數538點可換555元購物金，以接近1：1的高兌換比吸引女性客群，提供八大精選品牌最低5折起，另有大牌特殺與季節限定商品，當日消費達指定門檻再抽OPPO Reno5 Pro。使用HAPPY GO Pay消費滿2,000元送140點，滿5,000元送350點；每月1日、11日和21日使用遠東銀行信用卡單筆消費滿1,000元，再回饋HAPPY GO點數100點。

HAPPY GO也藉由3/8婦女節與momo購物網合作共同催動粉紅經濟，推出「38女王節活動」，號召女性消費者「Be your own queen！」，3/12前於momo購物網完成HAPPY GO綁定流程，即符合首次綁定送38點抽獎資格；活動期間內首次消費不限金額並使用HAPPY GO點數折抵再送380點，累計兌點達指定門檻1,000點最高回饋3,800點。

(工商 )