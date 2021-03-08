受惠於宅經濟帶動遠距會議及雲端需求持續強勁，是方電訊（6561）8日公告2月營收2.28億元，年成長10.94％，累計1～2月營收4.58億元，年增13％。

是方表示，2021年全年營收以年成長6～8％，獲利年增10％，及毛利率穩定成長1～2％為目標。2021年著手布局國際市場，2022年正式揮軍海外。

是方電訊是中華電信持股56％的子公司，日前雙方董事會通過合作興建IDC雲端中心，由中華電信提供土地，是方電訊承租土地後，再投資約20億元在內湖興建IDC雲端機房，並預定2023年上線提供服務。

法人指出，是方數據服務與雲端服務營收持續增加，將推升該公司2021年第一季整體營收及獲利成長。另外，產品組合持續優化，高毛利率的雲端服務營收占比預估會從2020年全年的13.5％，2021年提高至15.4％。

市場看好2021年第一季是方電訊受惠於海外傳輸頻寬增加、數據服務營收成長，混合雲的增長推升雲端服務營收，並預估第一季營運展望，包括整體營收有機會年增1成左右、高毛利率的數據及雲端服務推升整體毛利率落在43.9％上下。

Google、Amazon、微軟、IBM、阿里巴巴等國際科技大廠目前均已使用是方電訊的機房及網路服務，看好5G及後疫情時代5G、雲端及物聯網服務將帶動雲端機房需求增加，是方擴建IDC中心，正是為該公司未來10年公司成長預作準備。

除了台灣市場，是方看好東南亞市場，並已啟動國際市場布局，正與東協國家洽談合作、洽簽東南亞海纜傳輸合作，預期將帶動是方短中長期海纜介接優勢。是方2022年有機會搶進國際市場，海外市場將成為是方未來營收獲利成長的新引擎。

(工商 )