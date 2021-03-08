英國金融時報報導，曾在香港上市、日本最大互聯網金融集團SBI Holdings（思佰益）行政總裁北尾吉孝表示，因憂心香港國安法上路後影響自由權利，計劃將公司業務撤出香港，他並直言「沒有自由，就沒有金融業務」。

北尾吉孝指出，2020年香港推出具爭議的「國家安全法」，且近日香港警方根據該法逮捕47名人士，令集團董事會愈來愈害怕。對金融機構而言，香港已不再是良好的營運據點，愈來愈多日本企業正重新考慮其在香港的業務規模。

他表示，日本金融機構非常擔心香港的發展情勢，思佰益準備重新安排香港的100名員工，正評估是否以新加坡和上海作為替代方案。

他稱，目前該公司可能是唯一公開表明要撤出香港的日本金融機構，其他日本金融機構的主管或許也有撤離香港、或不應加大投資香港的念頭，只是不敢明言。

他又指出，由於英國脫離歐盟，思佰益也正重新評估倫敦是否可作為最佳的歐洲營運據點。

(工商 )