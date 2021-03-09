人民幣兌美元在岸價（CNY）9日下午4：30收盤升53點，早盤一度跌穿6.54，低見6.5442後回穩。

人民幣兌美元在岸價收報6.5180，較上日下午4時30分收報6.5233，升53點或0.08％；較晚上11時30分最後成交價6.5271，走強91點。

離岸價（CNH）更曾跌跛6.56，低見6.5626，截至下午4時41分，離岸價報6.5249，在岸價報6.5166。

官方9日開出的中間價報6.5338，較上日大跌543點或0.84％，創逾兩個月的新低。

交易員指出，市場預期美國經濟復甦勢頭強勁，美債利率繼續攀升，推高美元指數，並創3個半月新高，甫開盤人民幣一度下跌逾210點，隨後逢高結匯盤湧出，推動匯價轉升。

另有交易員認為，短期看美元還有一定上行空間，不過結匯客盤料仍能部分對沖，人民幣在6.55附近可能會有較強支撐。

(工商 )