東元(1504)今年5月25日股東會將舉行董監改選，外界矚目不斷加碼成為第一大股東的寶佳會在此次7席董事及4席獨立董事中取得幾席。但昨天東元代大股東發布訊息指出，東元集團會長黃茂雄以個人身分與寶佳及華新(1605)充分溝通後，三方已經順利達成共識，將彼此充分討論，共同推舉東元下屆11名董事候選人。

寶佳持續加碼東元持股，東元也祭出反制措施，採取與華新換股策略聯盟方勢，稀釋寶佳持股比重，寶佳目前持股仍高達25.7％，依舊是東元第一大股東。

原本一場經營權爭奪戰將在5月25日開打，但出乎意料，東元代大股東宣布，三方已經坐下來討論，共同推舉東元下屆11名董事候選人。期許東元未來能持續維持機電核心事業的領先地位，並加速深化東元在綠能、太陽能、電動車及智能製造等先進領域的發展商機。

聲明中指出，寶佳持有東元約25％股權，經過近來雙方團隊頻繁接觸與溝通，過去一年來彼此誤解皆已圓滿排除。寶佳重申秉持當初投資東元的初衷：旗下建築事業數10年使用東元機電產品，對東元在國內乃至於全球的優質領導品牌地位深深肯定，許願當個快樂的投資人，並全力支持東元朝既定方向永續發展。

此外，近日與東元策略聯盟的華新也表達歡迎寶佳的加入，未來發展項目除了擴及電動車充電樁、離岸風電陸域變電站統包工程以及太陽能能源及儲電工程等外，三大股東亦皆有共識，除了發展風電、太陽能等再生能源事業，亦可加強使用在智慧工廠、智慧樓宇等解決方案；而電動車衍生的充電樁也需要儲能系統與電纜的合作設計，實現在不同環境安裝需求等等，這些主要股東針對東元未來發展方向的具體共識，都將為東元帶來更嶄新的成長動能。

東元大股東與寶佳由對立變和解，據了解，寶佳對東元主事者換人，接手的人展現出很大誠意，最後黃茂雄在這兩周親自出面，邀請寶佳及華新共商提名人選，至於三方各取得多少席次，將進一步討論後在3月中下旬公布。

(時報資訊)