金管會因應外幣保單需求增加，並協助央行防守新台幣匯率，宣布將修正保險業辦理國外投資管理辦法，將不計入國外投資限額的外幣保單準備金自35％提升至40％，估將增加6900億元的銷售額度，預計最快年中、最遲下半年上路實施。

保險局副局長張玉煇表示，為提高壽險業者資產負債配置效率，並綜合考量保戶外幣需求、匯率風險承受能力，以及台、外幣保單發展衡平性，擬將不計入國外投資限額的外幣保單準備金，自現行的35％提升至40％。

同時，金管會前年底修法允許保險業可投資外幣計價伊斯蘭固定收益證券、且不計入國外投資限額。為避免若以外幣保單各種準備金投資伊斯蘭固定收益證券，將產生額度重複情形，此次修正亦明訂投資外幣計價伊斯蘭固定收益證券，將不計入國外投資額度。

由於此次鬆綁估使外幣保單銷售額度增加達6900億元，金管會亦研擬2大配套方案，以減少潛在銷售爭議。首先，要求壽險業者銷售外幣保單時，須提供以視覺化方式呈現、採計3種匯率情境計算的匯率風險說明書，以利消費者認知匯率風險。

其次，壽險業及保經代業務員在取得外幣傳統型保單資格登錄後，應每年至少參加所屬公司舉辦的1小時匯率風險在職教育訓練課程，當年若未通過訓練的業務員，隔一年將不得銷售外幣保單。

(時報資訊)