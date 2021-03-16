國泰金(2882)旗下國泰世華銀行2020年2月攜手全聯福利中心推出「國泰世華金融服務站」，打破傳統銀行時間與空間的限制，將服務時間延長至晚上9點，不僅創下銀行業先例，亦為金管會「銀行申請業務試辦作業要點」核准首件試辦案。歷經長達10個月試行後，獲金管會核准正式開辦，並於今年正式擴大駐點範圍，未來除了將加速腳步在更多的全聯門市提供服務，3月起也將進駐「置地廣場桃園」的人氣水族館Xpark旁與連鎖量販店「愛買」等生活場域。

國泰世華金融服務站於試辦期間積極深入不同社區型態，如：住宅區、工業區及商業區，觀察不同社區對金融需求的差異，並進駐分行密度較低的區域，補足金融服務缺口。

截至目前為止，服務站總服務人數已突破1萬名，前三大申辦業務分別為信用卡申辦、網路銀行App申辦以及開戶申請收件，其中當機動點進駐到鄰近無分行的區域時，開戶申請收件數相較於在一般區域駐點時高出近2成，自發性推薦親友前來諮詢的比例也自開辦初期的6％上升至16％。

對於金融服務站正式開辦，國泰世華銀行副總經理鄭有欽表示，服務站推出至今，除了天母的長駐點外，兩組機動點深入全台一共走過33家全聯門市，成功的在分行之外的場域服務超過1萬名客戶，也獲得客戶們回饋與肯定。獲准正式開辦後，未來除了積極向金管會申請開放更多業務服務項目，更將持續拓展服務站足跡至全台每一個需要金融服務的角落。

該行指出，3月正式擴大駐點範圍，不僅增加機動點的數量，也將駐點範圍拓展到全聯以外的「置地廣場桃園」及「愛買」等生活場域，未來亦將規劃會更多服務項目。

(時報資訊)