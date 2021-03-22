恆生指數早盤開低189點後，隨即反彈148點，高點一度達29,139點，但未能站穩兩萬九關卡，恆生指數收28,885.34點，下跌105.6點，跌幅0.36%。國企指數(H股)收11,306.71點，上漲22.79點，漲幅0.2%。

大型權值股漲跌互見，上周有業績題材的舜宇光學，連日遭到獲利回吐賣壓，故股價再跌5%，收181.8港元，為表現最差的。至於，長和反彈3.5%，是表現最好的。

同時，長實集團回吐2.1%，創科實業連跌4日，收挫3.6%。

科網族群方面，美團跌3.7%，收320.6港元。阿里巴巴跌1.4%，小米漲1.9%表現較佳，騰訊漲0.9%，京東漲0.5%。

微盟集團連跌3日，再挫2.9%，其他雲端軟體SaaS類股都受壓力，明源雲跌2.3%；金蝶國際與金山軟件全跌近1%。

金融股則是表現不一，工中建三大銀行收市漲1.8%至2.1%不等。招商銀行飆4.2%。不過其他金融股卻走弱，匯豐控股跌1.7%，收46港元，友邦保險跌近1%，中國平安跌0.9%。

內需股獲利回吐，恆安國際收跌3.4%，百威亞太跌3.8%，申洲國際跌3%。華潤啤酒中午公布業績後，股價收市時跌3.7%。

分析師表示，恆生在28,300至29,800點區間整理，但重要的百日線，約在27,800點附近有支撐。

(時報資訊)