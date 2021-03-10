逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:002021/03/10 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，雖然台股10日持續在月線下方進行整理，交投轉淡，但季線扣低指數區仍呈上揚，且美股費半指數與那斯達克指數9日同步反彈至季線附近，帶動矽力-KY、信驊等高價股跌深反彈，儒鴻、聚陽等織股也強勢表態。 操作方面，大盤高檔整理過程避免追高殺低，投資人應謹慎選股，並以2月營收績優股為首選。 個股方面，本周納入投資組合的晶碩，受惠大陸及日本客戶需求增溫，2月營收年增38.55％，股價可望續攻向上。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #上揚 #聚陽 #矽力-KY #信驊 #儒鴻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:092021/03/08 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:092021/03/08 財經 雙低股回神 台股逆轉勝 04:102021/03/10 證券．權證 《半導體》＋726 外資狂升矽力-KY目標價至3326元 11:432021/03/10 財經 《晨間解盤》買力進駐 初步落底(倫元投顧提供) 07:452021/03/08 財經 今日股市備忘錄 04:102021/03/09 證券．權證 《集中市場》外資連5賣 提款台股千億元 15:242021/03/10 財經 楊力州受祈家威啟發拍片改變社會 04:102021/03/10 娛樂新聞 去年EPS新高股 41檔鼠你最強 04:102021/03/08 證券．權證 投資專家：本周盤勢 有望彈回萬六上 04:102021/03/08 證券．權證 《集中市場》外資連3賣、權王痛失600關 開高收低白忙活 15:242021/03/08 財經 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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