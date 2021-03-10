逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，雖然台股10日持續在月線下方進行整理，交投轉淡，但季線扣低指數區仍呈上揚，且美股費半指數與那斯達克指數9日同步反彈至季線附近，帶動矽力-KY、信驊等高價股跌深反彈，儒鴻、聚陽等織股也強勢表態。

操作方面，大盤高檔整理過程避免追高殺低，投資人應謹慎選股，並以2月營收績優股為首選。

個股方面，本周納入投資組合的晶碩，受惠大陸及日本客戶需求增溫，2月營收年增38.55％，股價可望續攻向上。

(工商 )