清華大學附設診所由台北榮民總醫院新竹分院經營，為提供更專業多元的服務，搬遷至光復大門入口郵局旁，附設診所針對校園師生及民眾提供客製化的專業醫療服務，除開加門診科別，更有舒適的人因照明環境，清大也歡迎雙方在研究、教育上有更深入與策略性的合作。

為了讓清大校內師生及一般民眾能更方便的就近看診，台北榮總新竹分院配合清大規畫，將診所位置搬遷到學校光復大門入口的第4綜合大樓1樓，成為光復大門景觀重塑工程一部分，經歷長時間的籌備開設及寒假試營運的過程，10日舉辦遷址開幕儀式。

台北榮總新竹分院院長彭家勛表示，搬遷後重新裝潢開幕的清華大學附設診所有幾項特色：包括由骨科專家黃博彥及國內知名腦中風治療專家尹居浩率領多元專科醫師共同進駐、提供無干擾式的防疫就醫流程，更有人因照明系統，為診間內部營造智慧健康光療癒環境、醫療資訊系統與台北榮總新竹分院互聯，共享醫療資訊。

診所內部設置2間診療區外，更規畫一大區塊的多功能復健中心，配置多項全新的復健器材，也特別為中風患者引進清大獨步全球開發的智慧型鏡像手機器輔助復健系統，運用高科技來提高病患的復健療效，進而改善患者中風後的生活品質。

清大校長賀陳弘指出，清華與新竹教育大學合併後，學生加上師長們超過2萬人，需要的服務更多了，診所遷址後位在師生動線交集最重要的節點，是他到清華服務30年來最棒的診所。清華跟榮總長期有榮清計畫，已有非常棒的研究成果，希望榮總醫師能使用清華的研究教學環境深造，同時希望申設的學士後醫學系盡快成功，未來可借助榮總醫師成為教師，使雙方在研究教育上有更深的策略合作。

(中時 )