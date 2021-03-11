小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（11日）財經重點。

【1】晶片類股噴出 費半強彈

繼周二演出驚人大逆襲之後，半導體族群周三持續領軍，美國科技股再衝一波。周三早盤，輝達（Nvidia）和超微續漲逾1％，費城半導體指數上漲1.0％，那斯達克綜合指數上漲0.9％。

【2】金控雙雄角力 2月獲利暴衝

兩大龍頭金控牛年獲利大角力。富邦金控10日公告2月稅後182.9億元，創同期獲利新高，累計前兩月稅後獲利385.3億元，較去年同期大幅成長160％，亦是富邦金成立近20年來同期獲利新高，推升每股盈餘（EPS）達3.77元，在金控公司中率先衝破3元。

【3】14檔殖利率逾7％ 資金緊抱

美債殖利率雖一路反彈，甚至超越標普500指數成分股1.5％股息殖利率，但相比集中市場與櫃買市場2月底公布的2.75％、2.7％現金殖利率仍有距離，其中亞昕（5213）、至上（8112）等14檔高殖利率股，因能創造穩定現金流，更是資金留股的絕佳選擇。

【4】特斯拉大漲19％ 13檔概念股反

美國十年期公債殖利率拉回至1.543％，投資人重新擁抱高估值科技股，特斯拉9日大漲近二成，創一年多最大漲幅，台灣特斯拉相關汽車零組件概念股，包括貿聯-KY（3665）等13檔也隨之有反彈表現。

【5】國巨發出漲價通知 10％起跳

在陶瓷基板新價格全面生效，及人工成本、運費持續高漲之下，被動元件大廠國巨8日對客戶端發出漲價通知，晶片電阻、MLCC預計調漲10～20％，新價格將於4月1日生效，此為國巨今年以來首度將合約客戶納入調漲範圍，而受益於報價環境趨於正向，法人預估，國巨首季獲利可望挑戰一個股本。

(中時新聞網)