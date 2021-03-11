台北股市加權股價指數今(11日)以15947.21點、小漲35.54點開出後，在金融類股發動猛烈攻勢下，電子、傳產也跟進往上拉升，指數重返1萬6000點大關，站回5日線、10日線、月線。

金融類股近日發動攻勢，富邦金、國泰金今日跳空開高，股價來到今年以來新高，塑化等傳產股也同步走揚，盤中買盤持續敲進，指數開高走高，一度來到16122.20點，上漲超過200點。

開盤受ADR下跌影響，小跌1元的台積電也重新站回600元，早盤來到604元，股王大立光股價一度上漲70元，聯發科、聯電等都有1%以上的漲幅，電子股止穩上攻。

周三美股漲跌互見，美國總統拜登提出的1.9兆美元紓困法案獲眾議院通過，加上最新經濟數據降低對通貨膨脹的疑慮，激勵10日道瓊工業指數一路走升，終場大幅上漲464.28 點，漲幅1.46%，收在32297.02點，以科技類股為主的那斯達克指數早盤雖上漲，但終場小跌4.99點，以13068.83點作收，標準普爾500指數收盤上漲23.37點，收在3898.81點，費城半導體指數終場也下跌52.89點，收在2879.32點。

(中時新聞網)