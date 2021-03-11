資訊服務廠商聚碩（6112 ）董事長李昌鴻表示，去年公司繳出不錯的成績單，展望今年營運，將聚焦在既有的代理品牌以及發展雲端事業，另外，隨著4G網路過度到5G，相關資安需求也將浮現，預期對聚碩來說將是成長動能之一，對2021全年營運狀況審慎樂觀看待。

聚碩2020年營收、獲利雙雙刷新歷史紀錄，稅後純益為5.76億元，年增38.9％，歸屬於母公司業主之淨利5.49億元，年增44.7％，每股稅後盈餘2.91元，擬配發現金股利2.5元，配發率超過85％，並預計在5月28日舉行股東常會。

聚碩2月營收8.75億元，月減兩成，年減23.6％，1～2月營收為新台幣19.79億元，較去年同期減少6.92％。聚碩表示，於今年1月4日合併之Corex，屬共同控制下企業合併，依據IFRS需同步重編去年合併營收，今年2月營業收入較去年同期重編後之營業收入減少23.66％。累計1～2月營業收入較去年同期減少14.09％。

聚碩近年來毛利率穩定向上，2020年達12％，優於2019年的10.2％，李昌鴻表示，主要是企業對於新的IT產品需求變大，加上訂閱經濟興起也對毛利表現有幫助，此外，去年受到疫情影響，歐美原廠更需要落地的服務，帶動去年聚碩營運表現繳出好成績。

展望今年營運，李昌鴻表示，疫情為人類生活與工作模式帶來典範轉移，整體資訊服務市場需求增加，行動化、雲端化已變成理所當然，這樣的改變不會因為疫情而消失。此外，不少企業導入ERP的速度也較過往加速，對聚碩來說都是潛在的營運動能。

聚碩2019年加入佳世達聯合艦隊，除獲得充足銀彈之外，也結合佳世達的硬體優勢，耕耘「智慧製造+智能服務」，提供客戶軟硬整合的智能方案。同時，聚碩也積極佈局轉投資事業，以在不同的領域中搶先插旗。例如先前聚碩投資的德鴻及動力安全，以及近期的典通、安得數治等，李昌鴻表示，選擇投資標的時，不單純只是財務投資，而是會以具有經營綜效的標的為主，可帶動聚碩本業營運表現。

(工商 )