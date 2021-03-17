智慧家電廠禾聯碩（5283）17日董事會通過去年財報，全年合併營收60.32億元、年增4.3％，稅後純益9.4億元、年增21.4％，每股純益為12.73元，創下了連續五年賺進一個股本的記錄。

董事會也決議去年下半年派發4元現金股息，全年度8元現金股息，以17日收盤價141元計算，現金殖利率達5.7％。

禾聯碩去年因家電銷售成長，加上因原料進貨採美元計價，由於美元走貶使進貨成本降低，毛利率由36％，提升至39％；純益率由13％，提升至16％。

禾聯碩表示，去年營收成長來源除空調商品外、各式小家電及冰箱去年亦均有所斬獲，禾聯碩以自有品牌HERAN深耕台灣市場多年，透過上市企業形象大幅提升，品牌知名度也隨之提高，有助於業績提升，近年來積極致力於各項智能家電的開發，目的在打造全系列智能環控家電，讓禾聯消費者能享受更高品質居家智能家電，也讓產品毛利率得以提升。

展望今年，今年前二月營收7.73億元、年增13％，禾聯碩表示，家電雖是穩定的市場，今年各地中小學加裝空調，將會帶動潛在家電需求，未來禾聯碩仍將持續投入HERAN品牌經營策略，將產品定位於優質化、高附加價值方向發展，持續推升產品品質進化，發展優質化、差異化產品與競爭對手有所區隔，掌握關鍵競爭優勢。

(工商 )