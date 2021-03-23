專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技(6677)2020年合併營收為8.66億元，年減1.35%，受惠子公司營運翻揚，帶動整體獲利成長，2020年稅後淨利為3860萬元，年增77.28%；歸屬母公司業主淨利為3140萬元，年增30.21%，EPS為0.69元。

展望今年上半年，瑩碩抱持審慎樂觀的看法，成長動能將來自產品合作開發新案、階段性里程碑金貢獻、藥證布局進入收成以及子公司營運成長性續佳。

今年元月間，瑩碩透過視訊完成與中國大陸央企華潤雙鶴集團旗下雙鶴利民的精神疾病藥物合作開發協議，深化與大陸客戶的戰略合作夥伴關係，而隨著疫情和緩，公司將持續推動海外新合作案進度。此外，瑩碩授權大陸客戶合作開發的抗憂鬱症藥已於第一季成功完成生物等效性試驗，瑩碩將可收取相關里程碑金。

在申請藥證(ANDA)部分：口服降磷藥物預計第一季向南韓、馬來西亞、越南等地與東南亞等國同步提出藥證申請；至於精神疾病藥物將於第二季向馬來西亞主管機關送交ANDA，抗憂鬱症藥則將於第二季向中國國家藥品監督管理局提交ANDA，有機會搶下該品項第一個通過中國一致性評價的學名藥。瑩碩表示，採取一種藥物多國多張藥證的全球布局，有助增添長期營運動能。

(時報資訊)