導線架需求暢旺，長科*(6548)訂單能見度已達明年第2季，由於蝕刻產能供不應求，長科*亦陸續調漲價格，預估第3季的ASP將較上半年上揚15%到20%，在客戶訂單強勁下，長科*董事長黃嘉能表示，下半年業績會比上半年好，並可望好到明年上半年。

長科*今天下午參與櫃買中心線上法說會，長科*於2018年完成收購住友金屬礦山導線架事業，藉由其位於台灣、中國與馬來西亞的廠房，長科擁有領先業界的沖壓、蝕刻與電鍍製造能力，為台灣第一與全球第二的IC導線架(LF)供應商，客戶群涵蓋IC封裝測試(OSAT)、整合元件製造廠(IDM)與IC設計公司，目前全球市佔率約11%。

半導體產業自去年下半年供不應求，連帶導線架也需求暢旺，加上QFN營收挹注，讓長科*業績自去年旺到今年，長科*2020年合併營收為96.78億元，年增4%，合併毛利率為19%，較2019年增加2個百分點，稅後盈餘為7.74億元，年增率為27%，以每股面額1元之股數計算，每股盈餘為2.19元，以每股面額10元股數計算，每股盈餘為21.9元；今年前2月合併營收為17.34億元，年成長25.91%。

由於蝕刻產能供不應求，長科*已陸續調漲價格，預估第3季ASP將較上半年上揚15%到20%，蘇雙富表示，目前導線架最缺是蝕刻產能，但價格取決於原物料價格、匯率、市場供需及客戶關係四大考量，長科*重視維持長期良好客戶關係，審慎樂觀看待未來整體蝕刻產品報價。

受惠於市場需求強勁，黃嘉能表示，下半年業績會比上半年好，目前訂單能見度已達明年第2季，營運可望好到明年上半年。

(時報資訊)