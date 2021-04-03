黃暐瀚談太魯閣號。(頭條開講youtube)

台鐵408次太魯閣號2日上午在花蓮發生重大事故，造成多人死傷，此次事故堪稱台灣最嚴重的鐵路事故，引起全球關注。資深媒體人黃暐瀚昨(2日)在臉書沉痛地說，希望大家至少此刻先同心協力、出錢出力把搶救工作做好，再做政治究責，「沒有一個犯錯的人是跑得掉」。

據報導，此起事故發生當下，清水隧道前是一個彎道，太魯閣號該處速限是130公里，雖減速進入彎道，但看到軌道上的吊卡車時，已來不及煞車，車頭第8車廂的駕駛室直接撞上，被削掉半邊，後再擦撞山壁，吊車也被撞爛，後車斗與列車卡在隧道口。而此嚴重意外也造成50人無辜喪命。

黃暐瀚2日在節目《頭條開講》中表示，我現在態度不是不究責，但不是現在，交通部長林佳龍的態度除了道歉，其實有個做法能平息眾怒，那就是說「我當然會跟院長請辭下台，現在就請辭下台，但希望院長讓我做好事情善後、人員撫卹、相關賠償等問題就離開」，如果這樣說就不會讓大家罵他。

黃暐瀚強調，現在不是誰罵誰的時候，先把事情處理好，許多死者身分都還不知道，且花東地區民眾返鄉就必須搭火車，這對大家會有陰影，且當搜難人員進到第七、八節車廂，發現是一個人間煉獄的慘況，這種時候希望大家至少此刻先同心協力，出錢出力把搶救工作做好，找到受難者家屬並協助處理後續，再來做政治究責，因為沒有一個犯錯的人是跑得掉、都跑不掉的。

(中時新聞網)