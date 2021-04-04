台鐵太魯閣號出軌意外，造成重大人員傷亡。外交部今天證實，昨（3）日列為失蹤的1名美籍人士確定罹難，外交部已通知美國在台協會台北辦事處說明我國政府協處情形，美方表示感謝，並已聯繫罹難者家屬處理後續事宜。此外，天主教教宗方濟各及達賴喇嘛也致函蔡英文總統表達對罹難者的深切哀悼。

我國台鐵太魯閣號408車次列車於4月2日發生出軌意外，外交部副發言人崔靜麟指出，外交部正持續與相關救災單位保持密切合作，掌握受影響的外籍人士，並與相關國家駐台代表機構保持聯繫。

外交部3日原已確認有1名美籍人士罹難，另有1名同行的美籍人士失蹤，尚由搜救人員協尋中。不過經內政部協助查證後，外交部表示，列為失蹤的美籍人士確定罹難。

國際社會也持續向我國政府及人民表達關切及慰問，至4日中午12時為止，外交部接獲來自友邦及理念相近共計92個國家及國際組織、745名國家元首、政府及外交首長、政要、國際組織代表及友人，向我國表達誠摯慰問與哀悼。

崔靜麟表示，今天增加的重要友邦領袖及政要包括：教宗方濟各致函蔡總統表達對罹難者的深切哀悼。另外，貝里斯總督楊可為、海地總理朱特塞、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福、宏都拉斯副總統李薇拉、聖克里斯多福及尼維斯外長布蘭特利、教廷國務院外交部長Paul Gallagher總主教以及瓜地馬拉外交部等，也分別以致慰悼函、聲明、臉書貼文或推特推文致哀。

在其他理念相近、友好國家及國際友人方面，達賴喇嘛致函蔡總統，向我國申致哀悼及慰問。索馬利蘭總統阿布迪3日晚間親自致電我國駐索國代表表達誠摯慰問。

拉脫維亞副總理兼國防部長Artis Pabriks、斯洛伐克外交部長Ivan Korcok、索馬利蘭外交部代理部長Liban Yusuf Osman、加拿大全球事務部、印度外交部、新加坡外交部、菲律賓貿工部長Ramon M. Lopez、歐洲議會副議長Nicola Beer 、斯洛伐克國會副議長Gabor Grendel、索羅門群島、愛沙尼亞、科索沃、丹麥、約旦、巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴拿馬、歐洲自由民主聯盟黨（ALDE）及國際自由民主聯盟（LI）等國相關單位、政要、友人及國際組織成員，也紛紛以新聞稿、簡訊、臉書貼文、推文等各種方式向我國致哀。

其中，印度外交部更首度在臉書貼文及推特推文，表達對我國的關懷及慰問。崔靜麟表示，對友邦及相關友好國家的元首、政府首長與各界友人的溫暖關懷與誠摯慰問，外交部也代表我國政府與人民，再次表達由衷謝忱。

(中時 )