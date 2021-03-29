工業電腦廠樺漢（6414）公布2020年財報，雖受美元貶值影響，年度匯損約3.22億元，但稅後淨利仍達11.12億元，逆勢成長2.9％，EPS 12.13元。展望後市，公司看好品牌、系統整合及設計製造三大業務同步回升，且已接獲歐美重要客戶擴大拉貨需求，在手訂單創高，出貨動能轉強，預期今年業績將逐季向上。

樺漢29日召開法說，去年營收、獲利雙創歷史新高，營業毛利為196億元，年增4.5％，受惠產品組合較佳，帶動毛利率提升至23.3％，且因營業費用控制得宜，營業利益36.7億元，年增8.8％，營業利益率較去年增加0.3個百分點，達4.4％，全年EPS 12.13元，優於去年同期的12.03元。

樺漢董事長朱復銓表示，目前在手訂單創下歷史新高，其中，品牌事業在手訂單已有約9.3億歐元，而系統整合事業在手訂單278 億元新台幣，也達歷史新高，ODM事業在手訂單成長強勁，相比去年將有雙位數以上成長。

據了解，歐美大型系統整合商調整營運模式，向外釋出硬體生產需求，將由樺漢負責一條龍設計製造，主要產品為自助櫃員機、無人彩票機等大型機台，，第二季出貨開始增溫，公司預期缺料情況下半年可望逐步好轉，進一步帶動出貨規模提升，法人估計樺漢今年營收可望一季比一季好。

因應客戶長單產能需求，以及未來朝向長短鏈分工趨勢，樺漢目前已規劃建置產品設計製造服務中心，強化「當地生產」能量，將製造基地由亞洲擴展至歐洲，每年可承接百億元規模訂單，並計畫透過策略投資結盟或併購，持續建構具競爭力的生態圈，預計第四季啟動增資計畫。

此外，樺漢100％整併子公司AIS、超恩，未來從利基產品出發，切入AIoT生態產業鏈，應用領域包括自動駕駛及ADAS/ EV，電動車/AI Robot等，並推出移動運算終端、自動駕駛運算系統、電動車充電樁、無人彩券機、SCO 自助結帳設備等已應用於市場產品。

(工商 )