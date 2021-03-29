國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY（6768），預定4月22日掛牌上市，此次新股現金增資上市案，將採溢價方式辦理。其中，公開承銷股數的80％，採競價拍賣，競拍底價暫定為每股42.61元；另20％採申購配售，公開申購承銷價，將以最低承銷價格1.15倍為上限，承銷價暫定為每股49元。

志強-KY指出，上述競價拍賣從3月31日起4月6日止，底價是依國際慣用的本益比法評估，並綜合考量公司所處產業、經營績效、未來產業前景、發行市場環境，及同業市場狀況等因素後，將競拍底價暫定為每股42.61元，最低投標數量為2張，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，志強-KY將於4月12日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價，以各得標單單價及其數量加權平均所得的價格為之，並以最低承銷價格1.15倍為上限，故暫定為每股49元。

志強-KY為國際知名運動品牌的鞋類供應商，主要產品為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等，並以運動鞋為大宗。志強-KY與各國際知名運動品牌adidas及Nike等客戶，建立長期穩固的合作關係，持續掌握市場趨勢配合品牌商，開發各式符合市場需求的鞋款。

志強-KY積極為主要品牌商，設置專屬的研發團隊及開發中心，從產品開發到產品原型期間，均與品牌商緊密合作，憑藉專業的技術實力及豐富的產業經驗，結合創新元素及材料，提供品牌商優質的鞋類產品、創新服務及全方位解決方案，以提升公司產品附加價值。

志強-KY 2018～2020年度合併營收，分別為173.18億元、172.08億元，及135.15億元，EPS分別為8.09元、6.02元，及2.35元。

由於鞋品屬民生消費必需品，其消費數量亦隨人口成長而呈上升趨勢。根據Statista資訊公布鞋類市場預估到2025年將以每年5.5％的速度增長（CAGR2020-2025）。

另，志強-KY產製的運動鞋中，又以足球鞋為主。根據QYResearch統計，2020年至2026年的複合成長率為5.01％，未來全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀，且隨著東京奧運效益，及2022年足球世界盃開打，可望帶動鞋品的銷售量，這對志強-KY整體營收及獲利成長可期。

(工商 )