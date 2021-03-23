聯德控股-KY（4912）應主管機關要求，公告1月損益自結數，單月獲利達5,600萬元，年增86.67％，每股稅後純益1.072元，單月獲利賺逾1元，賺贏去年整個第一季，在新訂單挹注之下，法人預期，聯德控股-KY今年每股盈餘可望上看15元。

聯德控股-KY今年以手機、健身器材為主要成長動能，因應今年新加入的陸資手機組裝客戶需求，公司將在昆山執行擴產計畫，CNC及沖壓產能將提升60％，新手機客戶預計第二季開始量產出貨，並開始挹注營收，由於聯德控股已經是某重量級陸資蘋果組裝廠的第一大CNC、機構件供應商，形同製造能力已獲認可，因此新客戶第二季開始放量出貨之下，法人預期，聯德對新客戶的滲透率將拉高，挑戰第一大供應鏈指日可待。

在蘋果新機發表之前，買盤湧入聯德控股-KY，本波段一度觸及198元價位，由於股價波動劇烈，公司應主管機關要求，公告2021年1月自結損益，1月營收達6.1億元，月減9.39％、年增72.2％，單月稅後純益達5,600萬元，年增86.67％，每股盈餘達1.072元，已經賺贏去年第一季的0.83元，3月隨著工作天數回升，月營收將重啟成長，首季營運不看淡。

聯德控股表示，第二季有新手機客戶加入，運動器材受惠於生活型態轉變，今年出貨量可望更上層樓，2021年挑戰出貨量超過10萬台，過完農曆年之後，景氣透明度仍高，預期今年營運可望挑戰逐季成長。

聯德控股去年前三季累計已經賺逾半個股本，EPS達5.76元，以去年第四季單季營收新高來看，法人預估，聯德去年每股盈餘將接近一個股本，達9.5元，2021年營收則有機會上看70億元，全年每股盈餘有機會挑戰15元。

(工商 )