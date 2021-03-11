知情人士周三透露，波音公司即將達成一筆數十億美元的交易，將向美國西南航空（Southwest Airlines Co）出售數十架737 MAX 7型飛機，這可能是該公司的禁飛令解除以來，最大筆的737 MAX飛機訂單。

受此消息激勵，波音周三股價大漲6.4%，收於245.34美元。西南股價下跌0.7%，收在58.51美元。

一旦確立，這項交易將阻止波音最大客戶之一投向空巴的懷抱，並在737 MAX飛機停飛近兩年之後，為波音提供迫切需要的支持。消息人士表示，該訂單將包括數十架的確認訂單，以及潛在的大量選購權。

西南航空表示不會對機隊的決定發表評論，也沒有任何消息宣布。波音亦拒絕發表評論。

飛機產業的消息人士透露，每架737 MAX 7的目錄價格約為1億美元，不過在按慣例打折後，這類噴氣機的售價通常不到官方價格的一半。

該交易的確切條款與可能宣布的時間目前尚不得而知。

去年12月，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）同意購買23架737 MAX 9飛機，而此前歐洲廉航瑞安航空公司（Ryanair）宣布購買75架窄體客機，為波音帶來久旱後的甘霖。

前一天波音也傳出好消息，由於新冠肺炎疫苗開打增強航空業客戶的信心，波音2月的淨訂單終於由負轉正，為14個月來首見。

波音周二宣布，2月收到的新訂單為82架飛機，轉換或取消的訂單為51架，使2月淨訂單量達到31架，為2019年11月以來首次由負轉正。截至2月底，波音尚未交付的訂單達到4,041架，較截1月底的4,016架成長。

(時報資訊)