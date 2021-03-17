跟進蘋果腳步，谷歌周二宣布針對應用程式佣金的重大政策變革，自7月1日起，對於所有開發商每一年在Google Play賺得第一個百萬美元，谷歌抽取的費率將調降至15%。不過分析公司指出，這類做法對谷歌與蘋果應用程式商店收入的影響甚微，頂多只有5%。

根據谷歌公布的新做法，當開發商在一年內的銷售額突破百萬美元後，谷歌對其程式內購買與程式下載的收費成數將回到標準值30%。

蘋果去年12月也做出類似的決定，但其提出的計畫僅適用於在蘋果App Store年銷售額不到100萬美元的開發商。谷歌的計畫則是將所有開發商第一個百萬美元的費用收取調降至15%，即使是那些銷售額數百萬美元的開發商亦適用。

這類的調整將解決開發商對應用程式商店與其收費政策的一些抱怨。主管機關已經對這些應用程式商店掌控智慧手機作業系統，以及對程式開發商收取的費用進行審查。

谷歌表示，將在7月1日實施這項計畫之前提供更多相關細節。

不過，應用程式分析公司Sensor Tower指出，不管是蘋果，還是谷歌，都不會因改變向開發商收取的費率而放棄豐厚的收入。

Sensor Tower出具報告指出，如果Google Play今年實施新的抽佣制度，那麼谷歌將流失5.87億美元收入，約佔該分析公司所估算Google Play今年全年收費116億美元的5%。

如果蘋果App Store今年實施類似的措施，蘋果公司將流失5.95億美元收入，約佔該分析公司所估算App Store今年全年收費217億美元的2.7%。

Sensor Tower提出的分析報告，凸顯出應用程式是一種「大者恆大」的業務，儘管蘋果App Store與谷歌Google Play調整收費政策將幫助大量規模較小的開發商，但是在這些應用程式商店裡最賺錢的開發商仍必須支付近30%的費用。

美國知名電子遊戲與軟體開發公司Epic Games執行長Tim Sweeney周二在回應谷歌的消息時，即提出這樣的觀點。Epic Games已經向蘋果和谷歌提起訴訟，要求兩大科技巨頭改變對應用程式商店的做法，以納入第三方支付處理機制，並進行其他變革。

(時報資訊)