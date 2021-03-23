為了鼓勵臺灣業者將成功的智慧系統整合應用案例複製到海外，逐步讓臺灣成為智慧城市供應重鎮，經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室（SIPA）與台北市電腦公會、臺灣智慧城市產業聯盟共同辦理「2021系統整合輸出獎」；依「國際案例規模」、「明確海外場域」、「協同國內廠商參與輸出」等條件，評選出「皇輝科技—捷運更新維護專案」、「研揚科技—AI路況智能偵測系統」、「華碩雲端—高效能AI雲端系統」、「遠創智慧—RFID多車道自由流收費系統」等四家獲獎廠商案例。

本次獲獎的皇輝科技「馬尼拉捷運3號線更新及後續維護專案」，是皇輝以國內捷運及高鐵軌道的通訊系統整合經驗，成為臺灣隊供應鏈強大實力成功輸出的成果，皇輝是臺灣在新南向新興市場擁有完整軌道通信實績的系統整合廠商，透過與國際大廠協同合作，再加上不斷增強自主設計規劃與系統整合的能力，是皇輝科技進軍新南向市場的成功關鍵，除了泰國、菲律賓，今年更拿下印度捷運的訂單，成功進入印度市場。

研揚科技整合各類感知設備與辨識技術，提供路況偵測服務，透過合作業主（美國公司）於美、英等國，提供包含「AI路況偵測系統」之智聯產品與解決方案，整合環境監測傳感器、辨識及無線傳輸技術將包括空氣質量、溫溼度、積雪監測、車輛數/分類、人員數等數據，即時送至控制中心平台，有效監控環境品質，此軟硬整合的解決方案適用於城市到小鎮各種道路，其應用場域涵蓋面廣是其優勢。

華碩雲端「AI Cloud System解決方案」提供雲端AI解決方案，憑藉其在國家指標級專案「TWCC台灣AI雲」的成功經驗，與新加坡淡馬錫旗下Certis Group合作，協助其成立智能化應用中心，開發科技執法與安全監控等AI應用，將其應用商轉。透過不斷更新與優化的AI自動化流程，達到低延遲、獨立性、合規性、簡化數據以及安全性，未來將以此成功模式複製推廣本案之應用至全球客戶。

「系統整合輸出獎」已舉辦至第六屆，臺灣系統整合廠商國外輸出案的進度，雖有部份受疫情影響暫緩或延後，但是整體而言，仍繳出亮麗的成績單，展現超強的應變能力，本屆參選的輸出產業領域非常多元，包括智慧城市、智慧交通、智慧節能、智慧監控等，獲獎的四家系統整合廠商成功將在國內淬鍊之解決方案複製到海外，讓世界看見臺灣廠商的系統整合實力，期望透過此獎項導引產業界往更高附加價值的系統整合輸出的方向發展。

(工商 )