英飛凌（FSE：IFX/OTCQX：IFNNY）推出CoolGaN產品，助力通訊電源供應系統提供極致效率與可靠度。英飛凌表示，CoolGaN 600 V e-mode HEMT採用DFN8x8封裝，為台達電（Delta）DPR 3000E EnergE整流器內的關鍵元件，助力實現領先業界的98％能源效率。該GaN電源產品完美滿足功能強大的先進通訊基礎設備需求。

英飛凌旗下的GaN產品系列符合JEDEC標準，使用壽命超過15年，非常適合通訊和伺服器的SMPS應用。採用DFN8x8封裝的CoolGaN 600 V e-mode HEMT 為台達電DPR 3000E EnergE整流器內的關鍵元件，助力實現領先業界的98％能源效率，台達的整流器也憑藉著其優異的效率，做為全球頂尖電信業者新一代5G電信網路的強力後援。

台達資通訊電源方案事業部總經理李延庭表示：「台達的通訊電源解決方案在全球市場備受肯定，特別是因為它能為4G和新一代5G電信方面降低能源消耗和二氧化碳排放。我們透過與頂尖品牌商合作開發解決方案，成功達成了我們的目標。此外，英飛凌的CoolGaN晶片也為台達3000E整流器提供了出色效能，使該裝置擁有領先業界高達98％的效率及出色的功率密度，在提供高效率的同時，亦降低了能耗。」

英飛凌功率與感測系統事業部高壓產品部門負責人Stefan Obersriebnig表示：「英飛凌與客戶緊密合作，協助他們滿足不斷提高的能源效率和功率密度要求。憑藉我們完整的寬能隙解決方案產品組合，亦即CoolGaN和CoolSiC，我們已做好準備，助力電源產業邁向新的時代。」

(工商 )