電子元件代理與解決方案供應商益登（3048）去年營收首度突破千億元大關，稅後盈餘6.97億元，年增89.34％，締造歷史新高紀錄，每股盈餘3.13元，董事會也擬配發1元股票股利及1.9元現金股利，並於5月28日召開股東常會。

電子產業供應鏈和終端消費供需情況持續受到新冠疫情影響，導致市場仍存在許多不確定因素，產業環境正處於挑戰和機會兼具的階段。展望未來，益登將持續投入深具發展潛力的新興應用，包括逐漸升溫的5G和資料中心、新型音訊產品、人工智慧物聯網（AIoT）、工業、汽車等領域，提供專業電子元件通路服務，無縫銜接電子產業整體供應鏈。

益登2月份營收也成功繳出淡季不淡成績，根據內部自行結算單月營收達62.24億元，月減35％、年增6.2％，創歷年同期新高；累計前2個月合併營收達158.02億元，與去年同期相較成長20.05％。

益登董事會也通過現增私募普通股案，在不超過5千萬股額度內，視市場環境及公司需求擇適當時機辦理；同時決議根據去年盈餘發行新股約2,226萬股。益登11日股價在利多簇擁下，開盤直奔漲停價28.15元。

(工商 )