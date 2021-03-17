中菲行(5609)2020年財報亮麗，跳空漲停開出，股價創史上新高，基本面同樣強勁的台驊投控(2636)、捷迅(2643)股價跟進上揚。其中，台驊投控盤中突破本周一的歷史新高價，目前漲幅逾3％；捷迅是目前尚未公布財報的貨攬業者，據了解本周有機會通過財報，以前3季每股盈餘5.06元來看，創高可期。

中菲行財報及分派股利都創下歷史新高，去年每股盈餘8.62元，每股擬將分配現金股利5.2元，股票股利0.8元，合計每股分配股利6元。今天追價買盤踴躍，跳空漲停後，已經突破去年9月1日的73.8元歷史新高價位，漲停委買張數超過7000多張。

台驊投控去年合併營收151.6億元，年增34.66％，每股盈餘4.72元，年增119.53％，營收及每股獲利都創下歷史新高，股價本周一寫下50.7元的史上新高，今天亦來到51.3元，再刷新高，由於上半年海運持續看漲，對台驊基本面是正面訊息，股價續創高機會大。

捷迅預計本周會公布財報，去年前3季每股盈餘5.06元，去年第4季航空旺季，且海運一櫃難求，2020年全年每股盈餘法人估計上看7元以上，上一年度股利發放2元，配息較為保守，去年每股大賺有機會回到過往高配息表現。

(時報資訊)