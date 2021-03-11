美國國會10日通過1.9兆美元的紓困法案，令經濟學家對於美國經濟前景轉趨樂觀，將今年經濟成長率上修至5.95％，可望改寫近40年來最佳表現。經濟學家亦認為，此規模龐大的經濟刺激方案有助於減低貧窮率與拉抬通膨。

美國第三輪紓困法案獲得通過，加上新冠疫苗施打速度加快，促使《華爾街日報》訪調的經濟學家上修美國今年經濟成長預測，從上個月預估的4.87％上調至5.95％，增幅創下1983年以來最高。

調查顯示，80.6％的經濟學家預估，此次紓困案將導致通膨升溫，通膨率將超越聯準會（Fed）設定的2％目標一段時間。但高達85％的經濟學家認為，Fed在2022年前不會調高利率。

此次紓困案範圍廣大，包括發放1,400美元支票給多數民眾、延長失業補助計畫，並撥款數十億美元協助重啟學校與加速疫苗接種。該紓困案也特別照顧低收入家庭，像是協助支付房租、發放糧食券並提供兒童抵稅額度等。美國哥倫比亞大學研究人員指出，此舉有助於將今年兒童貧困率砍半。

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