五月報稅季將至，各界都關注報稅期間，但財長蘇建榮17日在立院財政委員會業務報告備詢時指出，2020年因疫情嚴峻，我國為分散申報人潮才會延長報稅期限至六月，今年因疫情尚在穩定程度，可能仍傾向維持一個月，僅限五月。
此外，蘇建榮也強調，今年將推出手機報稅方式，同樣有分散人流效果，因此報稅期間傾向維持一個月，但會進一步研議延長的可行性。
蘇建榮也表示，我國所訂定的疫情紓困期限為2020年初到2021年6月30日，因此個人、企業若有延期、分期繳稅需求，現有法規可直接申請適用。
(工商 )
五月報稅季將至，各界都關注報稅期間，但財長蘇建榮17日在立院財政委員會業務報告備詢時指出，2020年因疫情嚴峻，我國為分散申報人潮才會延長報稅期限至六月，今年因疫情尚在穩定程度，可能仍傾向維持一個月，僅限五月。
此外，蘇建榮也強調，今年將推出手機報稅方式，同樣有分散人流效果，因此報稅期間傾向維持一個月，但會進一步研議延長的可行性。
蘇建榮也表示，我國所訂定的疫情紓困期限為2020年初到2021年6月30日，因此個人、企業若有延期、分期繳稅需求，現有法規可直接申請適用。
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