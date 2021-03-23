美國陸軍日前一度傳出，新式體測「陸軍戰鬥體適能測驗」(ACFT)可能將原先設定的不分性別、統一適用同一成績標準取消，以換取國會允許ACFT上路。不過，根據美陸軍22日推出「ACFT 3.0」版，陸軍依舊堅持不分性別、統一適用同一成績標準。陸軍將領強調，戰場上敵人不會管你是男性還是女性。不論男女，只有符合標準的人才能留在陸軍；但成績呈現上，則略有調整。

美陸軍總士官長格林斯頓指出，ACFT 3.0將於2021年4月14日開始實施。在6大項目中，每項最低分為60分，最低總分為360分。士兵需要每項都通過才能及格，缺一不可；不過，正式計分要到2022年4月1日起才實施，意味著目前不及格仍不會影響續簽與升遷。格林斯頓強調，自加入陸軍那一天起，所有人就已經成為士兵；在戰場上，是不會區分年齡與性別的。

陸軍初級訓練中心(Center for Initial Military Training, CIMT) 指揮官希柏德表示，ACFT 3.0的另一項變革則是效法陸戰隊的做法，讓棒式永久成為懸垂舉腿的替代方案。

希柏德解釋，懸垂舉腿一直是男女官兵不及格項目的榜首。在陸戰隊中，測驗上肢力量有引體向上與伏地挺身兩種方法，測驗核心力量則有捲腹與棒式兩種，而此一模式將為陸軍仿效。「陸戰隊允許士兵選擇，而我們也會讓官兵在核心力量評估上也擁有選項」。

在ACFT 3.0中，各項目最低及格成績分別為：3下反覆最大重量硬舉：140磅(63.5公斤)；站姿爆發投擲：4.5公尺或14.8呎；修正版伏地挺身：10下；25公尺衝刺／負重拖曳／負重行走：3分鐘內完成；懸垂舉腿：1下，若以棒式為替代則至少2分9秒；2英里長跑(約3.21公里)：21分鐘內完成。

不過，考量到外界質疑ACFT不利女性升遷，ACFT 3.0的成績結果將不以具體數字表現，而僅呈現該員在同性別中體能表現如何，進而讓官兵在晉升時能盡量做到性別平等。更進一步地說，士兵在ACFT 3.0的得分將以5種顏色來呈現其「運動表現」，而非具體數字。這五種顏色分別為白金、金色、銀色、青銅與綠色。

其中，取得白金者為該士兵的體能表現，為全軍中同性別者的前1%；取得金色者為全軍同性別者的前10%；取得銀色者為全軍同性別者前25%；取得青銅色者為全軍同性別者的前50%；至於綠色，則是僅達最低標者。不過，前述標準的具體細節仍可修訂。

希柏德認為，這樣的做法不但兼顧男女之間的生理差距，又可讓官兵培養、認同陸軍的體能文化，使官兵認知道陸軍的體能表現就是要高於平均值。其強調，雖然在早期測驗中，女性平均得分較男性低100分；但男女之間的分數差距將隨著推行時間日久，而逐漸縮小。他表示，「我們深信隨著時間流逝，男女分數會愈來愈接近；這代表時間將讓男女差異縮減」。

此外，除取消不分男女統一適用同一成績標準外，ACFT針對不同軍職專長(MOS)的體能需求，設定的適中、特殊與高強度3種標準；在ACFT 3.0中將全數取消，改為不分MOS、所有士兵統一適用同一種成績標準。

希柏德更表示，未來陸軍還打算，依據每年士兵的前一年表現，重新設定成績標準。「我們每年都會調整標準，然後發布每個顏色的成績標準……這樣所有官兵就會知道他們目標為何」。

ACFT自推行以來，一直遭質疑對女性族群不公平。甚至，美國國會更在2021財年《國防授權法案》(NDAA)中，要求陸軍暫停實施ACFT，直到對軍中各族群、招募率與留營率影響的獨立評估報告出爐為止。因此，陸軍於2021年1月宣布實施ACFT獨立研究，以滿足2021財年NDAA中，國會要求陸軍解釋清楚對軍中各族群、留營率與招募率的影響；預計2021年底，相關研究報告成果便會出爐。

即使國會下令暫停，美陸軍仍鐵了心要實施ACFT。日前一度傳出陸軍為了避免ACFT無限期遭國會擱置，而有意退讓；如今看來，除了針對不同MOS設定的3種標準遭到取消外，不分性別適用同一成績標準仍予以保留。只不過呈現上有所不同，讓晉升委員會只能看到該員在其性別中的體能表現好壞，而非在所有男女性同袍中的體能表現。

(中時新聞網)