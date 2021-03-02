據《陸戰隊時報》報導，受到新冠肺炎的影響，2020年美陸戰隊暫停「體適能鑑測」(PFT)與「戰鬥體適能鑑測」(CFT)，導致原本PFT招募運動傷害防護員、部隊體適能教官(FFI)等任務，一度喊停；不過，隨著相關鑑測重新啟動，陸戰隊希望在2023年年中以前，將運動傷害防護員與FFI招募滿編，以協助各單位以科學化訓練提升PFT新制的通過率，並降低官兵受傷機率與提升戰備水平。

由於招募滿編，屆時運動傷害防護員將由現有的35人擴張至66人，成長近1倍。其為全職的文職人員，學歷為相關領域的碩士或博士。在FFI方面，陸戰隊於未來2年內將新增120名FFI，而現有的FFI職缺即使人員調職或退伍，也仍將保留。

FFI的候選資格須為中士以上，沒有因傷或任何原因而暫時未服役，PFT與CFT的皆拿下第一級分(即PFT與CFT總分皆拿下235分)，身高、體重皆須達標，距離退伍至少1年以上。一旦結訓，將授予相關軍事專長。

報導指出，自2003年開始，陸戰隊的基礎訓練單位便已駐有運動傷害防護員，如入伍訓練、軍官預備學校與初級軍官班。不過，自2018年起運動防護員計畫開始擴大，使得3個陸戰隊遠征軍(MEF)的6個單位，增設數十名運動傷害防護員。至於FFI為較新的計畫，起自2018年。截至2020年末，陸戰隊已有780名FFI。

報導中指出，FFI須接受6週的課程訓練，課程內容涵蓋解剖學、生理學、生物力學與人體運動學基礎知識。特殊訓練方法、傷害預防與恢復方法，將是訓練重點。

陸戰隊的人員績效辦公室將負責這兩者的相關工作。官員指出，其正努力讓總數900名的FFI達到全期運作能力，屆時陸戰隊每個連級或中隊等級的單位，都將有專屬的FFI。

陸戰隊指出，FFI將成為體能與運動傷害預防的專家。除協助單位提升PFT與CFT的成績，FFI還會為隸屬的單位設計專屬訓練菜單，針對該部隊的任務特性客製化專屬菜單。

不過，預防運動傷害是訓練時的重點。若是官兵不幸受傷，評估受傷者傷勢，並佐以適當的訓練，使其加速恢復速度，進而早日重返戰鬥行列，為FFI的重點任務。

(中時新聞網)