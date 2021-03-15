印度進口太陽能比例居高不下，在地產業鏈進度備受政府關切，對此印度政府也祭出重稅打算推在地產業一把。印度政府宣布，2022年4月起進口太陽能板進口稅率最高達40%，提案已經獲得財政部批准。台廠目前太陽能模組主要是以內需為主，因此，印度提高進口關稅的消息並未衝擊太陽能族群近期的多頭走勢。

今早太陽能相關個股中，以聯合再生(3576)、元晶(6443)和大同(2371)表現最亮眼。聯合再生日前宣布，與臺灣大學攜手研究次世代的鈣鈦礦太陽能電池，材料製程雙突破，可進一步提升能源轉換效率且採用簡化製程，為產業量身訂做，目前能源轉換效率可達 26%。

目前印度使用的太陽能設備80%來自中國，雖然印度已經在2018年7月30日開始向中國、馬來西亞、越南與泰國的太陽能電池、模組課徵保護稅，但效果不彰。此次印度新能源與再生能源部（MNRE）公告指出，明年4月起將對進口太陽能模組課徵40%關稅，太陽能電池則為25%，這項提案已獲財政部批准，接下來將發布海關通知，依據不溯及既往原則（grandfathering），若已經完成招標，不用支付關稅補償。

大同為建置太陽能案場，去年底宣布擬對旗下6家100%子公司辦理現增，包括尚新能源、挺新能源、智新能源、桐光能源、桐新能源以及創世能，總金額達7.8億元。其中，尚新能源將投資1.8億元、挺新能源2億元、智新能源5000萬元、桐光能源2.5億元、桐新能源5000萬元，以及創世能5000萬元，總金額7.8億元。

(時報資訊)