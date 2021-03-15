KY股總爆雷，金管會的監管太佛系在財委會被批。立委郭國文15日在財委會中持續鎖定「中資認定」、「KY股監理」造成台灣投資人損失問題作質詢，金管會主委黃天牧表示，對KY股的強化監理從2020年8月就開始，而九大異常指標「正考慮降低門檻」，幫助投資人更容易評斷公司風險。

KY股英瑞、VHQ、淘帝、凱羿接二連三爆雷，立委批這代表KY公司在內稽內控方面確實存在問題。郭國文首先質詢，依據經濟部中資新定義後，KY股是否有中資持股超過3成狀況，從外資變中資？證交所董事長許璋瑤指出，目前沒有發現有超過三成的狀況。

郭國文進一步提出，對於情節重大的KY公司應加重裁罰。以淘帝為例，因延遲發布重訊被證交所裁罰3萬、5萬違約金，像這種資本額十億的公司，被罰個三萬五萬會痛嗎？

許璋瑤指出，目前對於故意、情節重大的公司已有加重違約，行政罰鍰提高到100萬元。不過，關於罰鍰大家各有見解，罰三萬元、五萬元其實對股價、投資人都有影響。 郭國文指出，KY股在第一上市有76家，總上市公司948家，其中KY股高達四分之一有問題，不整頓嗎？目前公開資訊觀測站在財務重點專區的部分已經KY獨立出來，揭露九大異常指標給投資人，其中，KY公司出現異常指數比率達26.31﹪，遠高於本土上市公司的11.35﹪，只揭露九大指標足夠讓投資人判斷嗎？是否應該針對KY公司進行風險分級評估列管並揭露？

黃天牧指出，去年八月就有KY強化監理措施，目前針對九大指標正考慮降低門檻，讓人投資可以評斷。

(工商 )