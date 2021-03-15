基隆市斥資6億多元興建城際轉運站，預計明年7月完工，但近期施工進度落後，市議員張耿輝質疑，觀銷處要負責監督工程，是否有專業人才，何時才能完工；對此，觀銷處表示，目前預計5月底前能趕上進度。

基隆市政府為改善火車站區域的人車交通動線、公共運輸環境及城市景觀意象，在基隆火車站南站與北站間的鐵道上方新建基隆轉運站，並整合火車站周邊交通，由基隆市政府觀光及城市行銷處負責招商發包，於2019年6月8日開工，工期總計778個日曆天，預定7月底完工，但近日因冬季多雨、營造業缺工及營建物價條長等因素影響，導致施工進度落後。

市議員張耿輝指出，觀銷處是負責觀光行銷，平時要看業務報告，又要監工，難怪工程會延宕，質疑團隊雖然有設立相關工程科，但內部是否有專業人才，此外，專業人才是否足夠，應該提供給市民知道，若是不足，未來又遇到重大工程又該如何驗收、監管？並詢問，轉運站何時才能完工。

對此，觀銷處長曾姿雯回應表示，觀銷處有設立「觀光工程科」，其科長楊惠雯、科員及負責轉運站工程的2位承辦人員皆具工程背景，副處長王英哲也是工程專業，所有備料、品質等，都有專業人才協助，一定會落實品質、安全要求。

曾姿雯進一步說明，目前已掌握狀況，未來還有需求會與台船公司聯繫，請求更多協助，不僅如此，施工單位每天皆會回報施工日誌、報表，每周禮拜三也固定舉行工程督導會議，每個月再向市長林右昌會報，已依計畫積極趕工，預定於5月底前趕上預定進度，將加強督導並要求監、承造單位務必如期完工。

(中時 )