我國公共運輸量穩定上升，2019年載運量達24.5億人次，交通部最新統計發現，去年受到新冠肺炎疫情影響，載運量退回21.2億人次、減少13.6％，一口氣退回9年前水準。私人運具則因防疫、汰舊換新補助影響，用量有提升現象。

陸上公共運輸（汽車及鐵路）佔整體公共運輸載客量99.3％，剩下不到0.7％為海運及航空客運。汽車客運佔公共運輸市場的50.7％，相較於2019年的運量，2020年衰退13.3％；鐵路佔48.6％市場，運量衰退13.7％；航空佔0.2％市場，運量衰退17.6％；海運佔0.5市場，運量衰退28.8％。

交通部指出，各公共運輸的載客量呈現「✓」型走勢，疫情去年初爆發後，所有公共運輸量急遽衰退，一直到4月底為低點，5月隨著本土確診案例持續「＋0」，運量逐步回升，但載運量還是不及2019年。

海運、空運方面，上半年各月走勢與陸運相似，先減後增。下半年隨國內疫情略緩，及受惠於國旅安心旅遊、振興三倍券等多項政策，暑期運量升超過2019年同期，10月過後則因國旅轉為傳統淡季，運量下滑。

2020年因國內旅遊防疫考量，以及汽、機車汰舊換新環保補助與貨物稅減徵措施期將屆等影響，私人運具新增掛牌數較2019年續增；另高速公路2至4月小型車通行量低於2019年，5月至年底各月皆高於2019年同期，顯示疫情干擾下，確有私人運具用量提升現象。

(中時 )