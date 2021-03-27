巨型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）擱淺蘇伊士運河，堵塞油輪與貨輪的重要航線，事件發生5日仍未脫困，美國總統拜登表示將提供援助。市場憂心運河堵塞可能持續數周，帶動國際油價26日急漲逾4％。

長賜輪23日遭受強風吹襲而擱淺，26日的脫困行動失敗，引發市場憂慮。蘇伊士運河為油輪與貨櫃輪的重要通道，投資人擔憂原油產品供應中斷可能長達數周，致使26日油價勁揚，一掃日前歐洲封城引發的需求疑慮陰霾。 倫敦布蘭特5月期油26日收盤狂飆4.2％，收在每桶64.57美元，扭轉25日下挫3.8％頹勢。美國西德州中級原油5月期貨終場勁升4.1％，報每桶60.97美元，幾乎收復前一日暴跌4.3％失土。

Rystad能源公司油市副總裁羅德里茲-馬修（Paola Rodriguez-Masiu）表示，交易員改變看法，認為蘇伊士運河堵塞對石油運輸與供給的影響，比他們先前認為的更大。

根據海運追蹤機構Kpler統計，2020年每日有3,920萬桶原油透過海運運送，其中有174萬桶行經蘇伊士運河，雖然比重不到整體的5％，但運輸量有增加之勢。

Kpler指出，26日有10艘載有約1,000萬桶原油的油輪，在蘇伊士運河入口等待通行。

根據德國保險公司安聯（Allianz）估計，運河堵塞恐讓全球貿易一周損失60億至100億美元。 美國有意伸出援手，協助長賜輪脫困。拜登在德拉瓦州向記者表示：「美國擁有多數國家缺乏的設備和能力，美國正在研究有什麼幫得上忙的地方。」

匿名的美國官員表示，海軍準備派一組疏浚專家去蘇伊士運河，目前正在等待埃及主管機關批准。蘇伊士運河管理局（SCA）表示歡迎美國的援助。

此外，長賜輪的船東正榮汽船希望利用漲潮和清除周圍淤泥，讓長賜輪在27日晚間脫淺。根據日媒報導，正榮汽船總裁Yukito Higaki 26日在記者會上表示，公司的目標是在「日本時間27日晚上」讓長賜輪脫困。

(工商 )