台鐵太魯閣號408車次列車今天上午行經花蓮縣秀林鄉大清水隧道內發生意外，造成重大人員傷亡。外交部對此不幸事故深表哀痛，並向罹難者及家屬申致誠摯悼念與慰問。

事發後蔡總統即指示政府相關部門全力投入救援。外交部也立即與內政部、交通部、衛生福利部及指揮中心等相關救災單位保持密切聯繫，以掌握是否有外籍人士受到影響。經內政部協助查證，目前獲知1名法國籍乘客不幸喪生；另有1名澳大利亞及2名日本乘客受輕傷，已在醫院接受治療。外交部也同步聯繫法國在台協會、澳洲辦事處及日本台灣交流協會，告知我國政府協處情形，相關駐台代表機構對我方通報與協助表示感謝。

外交部表示，國際社會對台鐵列車的不幸意外紛紛表達深切慰問之意。截至今天傍晚6點為止，已接獲包括美國、歐盟、日本、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、教廷、宏都拉斯、聖露西亞、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁、澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、捷克、法國、德國、匈牙利、以色列、義大利、馬來西亞、紐西蘭、奈及利亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、索馬利蘭、西班牙、瑞典、泰國、英國、越南、印度、荷蘭等國駐台使節及代表向我方表達誠摯慰問。

此外，波札那、捷克、斐濟、法國、德國、印度、愛爾蘭、日本、聖克里斯多福及尼維斯、韓國、拉脫維亞、立陶宛、馬來西亞、馬紹爾群島、帛琉、菲律賓、索馬利蘭、史瓦帝尼、英國、美國及歐洲等國政要、官員及國際組織代表，紛紛以聲明、節略、簡訊、電話、電郵、推文及臉書等方式，向我國政府與人民表達深切哀悼。

其中包括帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）致函蔡總統，史瓦帝尼王國代理總理馬速庫（Themba Nhlanganiso Masuku）轉致史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）及王母哀悼之意。日本首相菅義偉推文表達誠摯慰問；日本官房長官加藤勝信及外務大臣茂木敏充也在例行記者會中表達哀悼，日本防衛大臣岸信夫及日本前首相安倍晉三均推文慰問。

捷克外交部長、參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、拉脫維亞外交部長、英國外相拉布（Dominic Raab）、葡萄牙、立陶宛外交部均分別推文致哀。美國在台協會台北辦事處（AIT／T）處長酈英傑（Brent Christensen）及歐盟經貿辦事處處長高哲夫（Filipino Grzegorzewski）特別簡訊外交部長吳釗燮表示哀悼，盼代向蔡總統、罹難者及其家屬轉致誠摯慰問。

外交部表示，對友邦及相關友好國家的政府官員、國會議員、駐台使節及代表等各界友人對我國發生重大列車傷亡意外所展現休戚與共的關懷及溫暖問候，外交部謹代表台灣全體人民與政府申致我方由衷謝忱。

(中時 )