基隆市「國門廣場計畫」動工，20日以48小時不斷電方式拆除火車站前「基一信橋」，因進展較原先預期順利，提前18個小時完工，呈現嶄新市容面貌，21日早上6時站前交通已恢復正常通行，市長林右昌感謝各界支持，肯定工程人員執行力。

基隆市政府表示，完工後，除國門廣場工區外，港西街往忠一路方向原4車道調整為雙向各2車道，港西街增設平面人行穿越道線，工區範圍留設行人通道，忠一路國光客運側增設臨停上下客區，原人行天橋相關交通號誌標誌也已配合調整移設。

市長林右昌說，恢復交通動線單純，不需繞行圓環，從忠一路過來可以直行到中山一路也可右轉港西街，港西街將布設兩線道雙向行駛比過去順暢，接下來，國門廣場就會進行工程準備，預計4月動工。

基市府進一步說明，市公車恢復原路線行駛，另外公車總站封閉，公車路線1、2、5、8字頭調整，至臨陽明海運大樓側，位在總站右轉10公尺港西街，設臨時候車亭停靠，計程車招呼站調整至國門廣場側停靠彎。

根據基隆火車站前一信陸橋上的落款資料，該座天橋是由基隆市第一信用合作社為了市民安全通行所捐資建造，於1972年12月25日落成啟用。

(中時 )