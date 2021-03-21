油價連5漲 汽柴油明起各漲5角、6角 12:352021/03/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 油價連5漲，汽柴油22日起各漲5角、6角。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣中油今天宣布，22日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲新台幣0.5及0.6 元，這也是從2月22日至今，連續第5週調漲。 調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升23.8元。 氣溫驟降9度 北台灣今下探13度 台股資金輪動 聚焦新三高 (中央社) #油價 #中油 #加油 #汽油價格 #柴油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股震盪 達人精選小而美 04:102021/03/21 產業特刊 美食-KY 營運逐步回神 04:102021/03/21 證券．權證 李鎮宇專欄－美國公債殖利率 牽一髮動全身 04:102021/03/21 財經要聞 基一信橋拆除超前完成 21日早上交通恢復通行 11:402021/03/21 生活 看屋筆記：三重區觀瀾(個案＋價格分析) 09:002021/03/21 建案開箱-新北 人太多 白沙屯拱天宮北港進香 報名暫停6天 04:102021/03/21 焦點要聞 笨賊偷汽車零件遭鎖車內囚6小時 苗栗警鷹眼逮人 11:572021/03/21 社會 3月份共砸9千萬美元買虛擬貨幣 美圖股價連日強漲 04:102021/03/21 全球財經 受惠數位轉型 MOSFET漲聲響起 凌群大中 後市可期 04:102021/03/21 產業特刊 韓國打房打出醜聞 04:102021/03/21 專題周報 國泰金法說 關注投資新布局 04:102021/03/21 專題周報 生活熱門新聞 醫科男「鮭魚之夢」驚傳遭壽司郎黑名單 結帳時一個舉動觸怒店家 - 生活 好市多買西瓜一切開人妻看傻 帶去退貨吐6字千人酸爆：欠妳的？ - 生活 傳壽司郎要告張鮭魚之夢 LINE對話曝光網揭2疑點 - 生活 醫科男「張鮭魚之夢」背景驚人 同學爆11件黑歷史：中醫大之恥 - 生活 醫科男「張鮭魚之夢」改完名才知額度用光？戶政所打臉網怒：他只想紅 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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