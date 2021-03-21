台灣中油今天宣布，22日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲新台幣0.5及0.6 元，這也是從2月22日至今，連續第5週調漲。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升23.8元。

(中央社)