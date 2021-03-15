據日媒報導，由於市場需求低於預期，蘋果將減少iPhone12 mini今（2021）年上半年的生産量，蘋果並已告知主要供貨商下調生産量的計劃。

《日本經濟新聞》今（15日）報導，據多位消息人士指出，蘋果今年上半年的iPhone整體生産計劃調整為7500萬支左右，比去年預估的9500萬支減少約2成，其中影響最大的是iPhone12 mini，不過，iPhone12 Pro以及iPhone12 Pro Max等其他系列的總體需求仍保持強勁。

報導也指出，蘋果已告知部分零部件廠商暫停生産iPhone12 mini專用的零件。

蘋果去年秋天推出首款5G手機iPhone 12，並推出螢幕尺寸較小，標榜功能與iPhone12完全相同的iPhone 12 mini，作爲iPhone12的入門款，以及提供較優惠的價格吸晴，不過，實際購買的消費者不多，果粉偏好iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max，;即使不買iPhone12 Pro以及iPhone12 Pro Max，大多也會買iPhone12，顯示此次消費者對小尺寸手機的需求不如預期。

(中時新聞網)