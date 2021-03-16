南韓大勢女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，日前雖遭媒體爆出正與天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD/權志龍）熱戀中而震驚演藝圈。即使如此，Jennie的人氣似乎不減反增，近日更登上時尚雜誌封面，以火辣的穿搭及姿勢秀出凹凸有致的好身材。

Jennie擁有甜美外表與獨特的嗓音，加上超強的個人魅力及高超衣品，使她自BLACKPINK出道後除了是團隊中的性感擔當，還是各大精品爭相合作女星之一。今年Jennie還開啟YouTube頻道與粉絲分享生活，即使被知名媒體D社爆料與GD正在熱戀中，依然不影響她的高人氣，IG吸引超過4000萬名粉絲追蹤，人氣橫掃全球。

Jennie在時尚雜誌《BAZAAR Korea》所公開的美照中，除了常見的臉部近拍特寫，散發致命魅力外，也穿上精品服飾CHANEL的訂製套裝，演繹80年代的復古風情，而其中一套繞頸連身褲造型最是吸睛，貼身的剪裁與胸前鏤空的設計，使她前凸後翹的曲線完美展現，加上Jennie高傲的表情，及趴在地上的拍照姿勢，電得粉絲暈頭轉向，直呼「我家小妮實在太好看了」、「我老婆真是又殺又性感」、「金珍妮電死我了」。

Jennie出道多年，始終是CHANEL的專屬代言，因此獲得「人間香奈兒」的美名。近日她也受邀出席「2021 CHANEL Fall-Winter」時裝大秀，身穿毛呢連身短裙的她雖全身包緊緊，但時尚又霸氣的氛圍依然獲得網友一致好評。

(中時新聞網)