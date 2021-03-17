民事訴訟法及非訟事件法之特別法「商業事件審理法」將於今年7月1日施行，德勤商務法律事務所指出，未來訴訟標的為新台幣1億元以上之商業訴訟及非訟事件，將統一由智慧財產及商業法院之商業法庭進行審理，並採行強制律師代理、設置商業調查官、調解前置程序和當事人查詢等，還有專家證人制度等配套措施。

德勤商務法律事務所17日舉辦「德勤商務法律論壇－商業事件審理法重點解析」，建議商業訴訟案件當事人掌握法規並追蹤商業法院發展方向，以因應未來商業紛爭。

勤業眾信聯合會計師事務所北區稅務部負責人朱光輝表示，近年來，公司證券法令日趨繁雜，社會對公司治理的期待也日益提高，導致重大商業紛爭案件頻傳，由此催生商業事件審理法，並將於今年七月施行。

德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅表示，新法施行後，將由現有之智慧財產法院合併商業法庭成立「智慧財產及商業法院」審理相關案件，未來可期待新法可妥適、迅速及專業解決紛爭之「智商高法院」（智慧財產商業高等法院）時代的來臨。

熊誦梅也指出，新法適度引進英美法之「證據揭示制度」設有當事人查詢制度，當事人可發通知要求他造回覆，藉由向他造查詢或請求說明，使兩造儘早知悉彼此掌握之訴訟資料，預防證據突襲導致訴訟延滯或當事人未能充分攻防之弊病，且有助於後續事實判斷和爭點整理，使審判程序更為集中流暢。

另外，當事人查詢制度也是民事訴訟法上所未曾運行過的制度。熊誦梅建議，公司負責人或股東等潛在商業事件之當事人，實應密切觀察並注意商業事件之最新發展，及未來商業法庭之審理模式及可能見解，以利妥適應對未來之商業紛爭。

(工商 )