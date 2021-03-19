新北市三重區發生3000萬元銀樓搶案，新北市警方迅速偵破，市長侯友宜今（19日）在主持三峽分局鳳鳴派出所新建工程動土典禮時表示，新北市的警力是全國壓力最大，警力的服務比沒辦法提升，故必須仰賴更有效的智慧科技以及提供更好的服務環境，讓警察安心的打擊犯罪，這一塊市政府和民意代表會共同努力，照顧在新北市服務的警察，讓他們安心從事打擊犯罪、預防犯罪。

三重銀樓搶案2嫌落網 警追回贓物150兩黃金
蘇花車禍6死 侯友宜探視傷者不捨：這一夜心情很沉重

(中時 )

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