新北市三重區發生3000萬元銀樓搶案，新北市警方迅速偵破，市長侯友宜今（19日）在主持三峽分局鳳鳴派出所新建工程動土典禮時表示，新北市的警力是全國壓力最大，警力的服務比沒辦法提升，故必須仰賴更有效的智慧科技以及提供更好的服務環境，讓警察安心的打擊犯罪，這一塊市政府和民意代表會共同努力，照顧在新北市服務的警察，讓他們安心從事打擊犯罪、預防犯罪。

(中時 )