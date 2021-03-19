三重銀樓搶案迅速偵破 侯友宜感嘆警民比率無法提升 13:012021/03/19 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午主持「三峽分局鳳鳴派出所與社會局身心障礙照顧設施共構新建工程動土典禮」。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區發生3000萬元銀樓搶案，新北市警方迅速偵破，市長侯友宜今（19日）在主持三峽分局鳳鳴派出所新建工程動土典禮時表示，新北市的警力是全國壓力最大，警力的服務比沒辦法提升，故必須仰賴更有效的智慧科技以及提供更好的服務環境，讓警察安心的打擊犯罪，這一塊市政府和民意代表會共同努力，照顧在新北市服務的警察，讓他們安心從事打擊犯罪、預防犯罪。 三重銀樓搶案2嫌落網 警追回贓物150兩黃金 蘇花車禍6死 侯友宜探視傷者不捨：這一夜心情很沉重 (中時 ) #服務 #銀樓 #搶案 #偵破 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北校園通App 數位點名上路 04:102021/03/19 地方新聞 珠寶大盜陳清課20年前遭劫囚越獄 竟為追殺吞贓女友 11:302021/03/19 社會 藍黨主席改選若這3大咖對決 他爆關鍵人物 19:132021/03/18 政治 淡江大學就博會供3300職缺 侯友宜：新北青年失業率全台最低 13:002021/03/17 生活 反水肥進蘆洲 市府持續溝通 04:102021/03/19 地方新聞 新北行動銀髮俱樂部車 每周下鄉服務長者 15:332021/03/18 寶島 蘇花車禍 侯友宜：該賠的業者要站出來 11:082021/03/18 生活 安心與信任 侯友宜跟著紅背心現身 07:002021/03/18 政治 首創校園數位點名 侯友宜啟動「上課yo!」新北校園通APP 21:002021/03/18 寶島 3高齡搶匪強盜三重銀樓 2嫌新北、花蓮落網 1嫌仍在逃 02:122021/03/19 社會 蘇花公路6死車禍 侯友宜：遊覽公司要負責 09:152021/03/17 生活 社會熱門新聞 直擊》阿里山森林竄惡火 猛燒19小時夜空驚現紅火龍 - 社會 阿北生氣了 女騎士轉彎神切入惹怒他 一路狂追猛「教育」 - 社會 當場抄出十餘萬現金 屏東刑大偵二隊長收賄被逮 - 社會 花蓮七星潭人氣犬「總裁」飼主眼前活活遭打死 在地人全火了 - 社會 毒蟲闖官邸空門 開門驚見員林市長父子稱「走錯路」遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。