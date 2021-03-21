廖柏雅受邀參加聯合國CSW全球女權線上論壇。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅擁有近20年演奏小提琴的學經歷，日前參加第65屆聯合國CSW全球女權線上輪談，全球600多個相關單位參與盛會直播，今年有別以往著重理論為主，改以產官學角度切入，除了邀請婦女平權相關代表人物及學者專家，也把各界相關專業領域之專家齊聚一堂。開場演出就由廖柏雅聯手2012史坦威鋼琴大賽鋼琴冠軍Peter Fang一同演繹經典曲目〈橄欖樹〉，精彩表現立刻吸引線上人數累積突破百萬人次。

兩人也以此曲向李泰祥大師致敬，感念前輩在藝術上的貢獻，首次以全英文演出的廖柏雅展現大將之風，把所學發揮到極致，並表示：「真的非常緊張，準備了非常久的時間，這是一個很有意義的活動，能夠受邀演出覺得很榮幸！」同時預告今年一定會有音樂作品與大家見面，絕對不會讓喜歡他的歌迷朋友失望。

此外，廖柏雅在講座中提及在古典音樂創作學家中其實有許多非常傑出的女性創作者，然而在歷史及學校教育中卻是不常被提及或是經常被忽略的一群人，他分享莫札特有個天資聰慧的姊姊，擁有極高的音樂天賦，在當時古典音樂界算是無人能出其右，更曾與莫札特同台演出擔綱主秀，卻因為當時社會的侷限性、壓抑了女性在古典音樂中的表現力量，再加上傳統觀念認為女性滿18歲就應該成婚，音樂就只能當作興趣而非職業，反觀2021的現在，全球音樂市場早已突破性別藩籬，是個值得驕傲的歷史演進。

(中時 )