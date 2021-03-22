加權股價指數2月再創歷史新高，也帶動券商獲利增加，根據台灣證券交易所統計，2月全體證券商稅後淨利75.07億元，較上月衰退4.65％，但比去年2月22.76億元倍數增加；累計前2月全體證券商稅後淨利153.81億元，年成長359.13％。

證交所觀察，2月大盤總成交值約4.514兆元，較上月減少39.21％，證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利43.14億元，月減44.14％；2月證券評價利益較多，使自營業務淨利較上月成長164.23％，單月獲利39.37億元；承銷業務淨利亦較上月成長70.56％，單月獲利7.3億元。

累計前2月券商獲利突破150億元，主要證券商累計經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加104.77％，經紀業務獲利120.36億元，年增156.25％；今年截至2月加權股價指數上漲，去年同期為下跌，使自營業務累計獲利54.28億元，比去年同期轉虧為盈；承銷業務淨利前2月累計獲利11.58億元，亦比去年同期轉虧為盈。

(時報資訊)