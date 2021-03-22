由於土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）上周末不滿鷹派央行總裁大幅升息而將其炒魷魚，令投資人大感震驚，土耳其里拉周一崩跌，一度接近歷史低點。

土耳其里拉兌美元急挫14.9％至8.485里拉，接近歷史低點8.5800里拉，隨後報8.10里拉，比上周五收盤價跌落11％。

日圓兌歐元等貨幣升值，因市場推測因高利率而買進里拉的日本散戶可能被迫停損出場。此外，土耳其引發的不安也蔓延至其他金融市場，反倒支撐美元作為避險貨幣的地位。

(工商 )