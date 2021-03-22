央行總裁遭撤換 土耳其里拉暴跌 12:032021/03/22 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）上周末不滿鷹派央行總裁大幅升息而將其炒魷魚，令投資人大感震驚，土耳其里拉周一崩跌，一度接近歷史低點。 土耳其里拉兌美元急挫14.9％至8.485里拉，接近歷史低點8.5800里拉，隨後報8.10里拉，比上周五收盤價跌落11％。 日圓兌歐元等貨幣升值，因市場推測因高利率而買進里拉的日本散戶可能被迫停損出場。此外，土耳其引發的不安也蔓延至其他金融市場，反倒支撐美元作為避險貨幣的地位。 升息過猛丟官 土耳其央行總裁被炒 《匯市》股匯雙殺 新台幣恐回測28.5元 (工商 ) #里拉 #土耳其里拉 #央行總裁 #歷史低點 #撤換 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央行出手 法人戶購屋影響最大 04:102021/03/22 財經要聞 央行紓困貸款專案 延至年底 04:102021/03/20 金融．稅務 升息過猛 土國央行總裁被炒 04:102021/03/21 全球財經 房市旺 海悅2020海賺1.5個股本 04:102021/03/20 證券．權證 《國際金融》油門催下去 車廠推升德DAX創新高 09:432021/03/19 財經 前NBA第一長人車禍癱瘓 曾出演《怪物奇兵》 07:392021/03/20 體育 李鎮宇專欄－美國公債殖利率 牽一髮動全身 04:102021/03/21 財經要聞 《日股》大金主日央行變心 日經摔破3萬、東證喜迎30年新高 15:572021/03/19 財經 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing 21:012021/03/21 財經 張育成今歸隊 留大聯盟機率大 04:102021/03/21 運動天地 專家傳真－莫忽視列匯率操縱國的風險 04:102021/03/19 專題周報 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 景氣太好 基本工資漲聲響起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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