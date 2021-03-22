受惠「擇優出貨」策略驟效，訂單平均單價提升，成衣大廠聚陽（1477）22日公布2020年財報，稅後淨利20.56億元，創歷史次高，年增7.98％。每股稅後盈餘9.35元。

聚陽董事會昨日也通過決議，今年每股將配發8元的現金股利。以聚陽22日收盤價223元計，現金殖利率為3.58％。

聚陽指出，雖然2020年因受到原物料價格影響、與新台幣匯率走勢強勁，營收表現不如預期，不過在「擇優出貨」、平均單價提升下，全年獲利仍有成長。

對於2021年整體營運來看，聚陽表示，在疫情趨緩後，運動休閒出貨比例及平均單價提升，預期仍是今年獲利成長幅度可望高於營收成長的利基。

根據聚陽統計，2020年運動、休閒服飾約占整體營收二成多，在擇優出貨策略推動下，此部分出貨及訂單量持續成長中，估2021年有望突破30％。

目前手中訂單能見度已看到第三季，聚陽表示，2021年的客戶訂單已經很明確，無論是新、舊客戶，訂單量都是成長，且在手中訂單的平均單 價還有提升空間。

除此之外，市場認為，中美貿戰、新冠肺炎疫情，激勵全球紡纖產業供應鏈加速整併、以及品牌服飾廠「集中採購、一站購足」的下單模式，這樣的市場趨勢，有聚陽提升市占，對2021年整體訂單的增加有十足加分，對營收成長更可挹注不小的動能。

也因為預期2021年的訂單量會增加，聚陽董事會22日也決議，為因應營運成長所需的產能需求，通過南越Leader廠區新增投資案，投資金額為美金1,035萬元。

在毛利較高的運動、休閒服飾出貨比例提高，且印尼、越南新產能會陸續開出，法人預估，聚陽2021年營收獲利應會比去年有二位數的成長。

(工商 )