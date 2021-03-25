芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨25日下跌近1％，據分析師指出，主要小麥產區可望大豐收，致使麥價持續承壓。CBOT小麥期貨合約周四亞洲盤續跌0.9％，來到每英斗6.1925美元，周三收跌1.6％。另外CBOT黃豆期貨5個交易日來首跌，分析師歸咎於美元走強，但基本面樂觀仍將持續給價格帶來支撐。

(工商 )