主要產區估大豐收 麥價持續承壓 22:192021/03/25 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨25日下跌近1％，據分析師指出，主要小麥產區可望大豐收，致使麥價持續承壓。CBOT小麥期貨合約周四亞洲盤續跌0.9％，來到每英斗6.1925美元，周三收跌1.6％。另外CBOT黃豆期貨5個交易日來首跌，分析師歸咎於美元走強，但基本面樂觀仍將持續給價格帶來支撐。 英瑞-KY發聲明挽回投資人 喊工廠持續營運 供不應求 運價欲小不易 (工商 ) #CBOT #小麥 #產區 #豐收 #麥價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地方媽媽好餃情 助菜農包水餃還義賣破萬全捐出 13:172021/03/25 寶島 南寶去年每股配息7元創新高 今年營運樂觀將啟動併購 20:142021/03/25 財經 3字頭住進天龍國新房 不要問很可怕 14:212021/03/25 房市新訊 檢討北市水價太低 柯批轉移焦點 04:102021/03/25 地方新聞 長榮卡住運河 觸動油、運價 04:102021/03/25 財經要聞 新纖迎春天 總經理羅時銓：打入電動車供應鏈 18:132021/03/25 財經 東森國際擬配發1.3元現金並辦理現金減資 18:502021/03/25 財經 草莓世界公益日 身心障礙學員採果樂翻 14:452021/03/25 寶島 恒指開低走高轉漲 科技股承壓 13:042021/03/25 財經 1分鐘讀財經》看衰英特爾劈腿代工 大咖喊台積電暴殺就買 08:352021/03/25 財經 《百貨股》統一超冰品搶市 相關業績拚增逾1成 11:422021/03/25 財經 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】長賜號運河擱淺 行家揭關鍵：長榮反而能求償 - 財經 台積電全球第1靠背後「藏鏡人」 爆年花600萬養一名工程師 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 【長榮輪卡運河】擱淺50小時後新進度 日本荷蘭團隊登輪救援 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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