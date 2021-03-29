上周五中概股爆發股災，但美股再創歷史新高為市場帶來提振，周一香港恆生指數開低走高，目前漲0.41%。國企股(H股)開跌0.26%，目前亦漲0.3%。

上周五中概股集體暴跌，跟誰學重挫42%，愛奇藝、有道跌逾13%，好未來、新東方、騰訊音樂均表現疲弱。除了美中之間的緊張局勢升高之外，信報稱有消息指出數個由老虎基金（Tiger Fund）前高層創辦、俗稱「老虎黨」（Tigers Club）的大型基金遭集體斷頭，加劇了中概股的下挫力道。

周一新東方在線跌逾9%，新東方跌逾4%。

美國將對赴美股掛牌的國外公司收緊審計規定，中概股近來表現疲弱。百度上周五在美股一度暴跌15%，但終場收漲1.5%，周一在香港股市開跌1.4%。有消息指出，高盛掛出了騰訊音樂、百度與唯品會的巨量賣單。

嗶哩嗶哩首日在港股掛牌，以790港元開出，較IPO價格（808港元）下跌2.2%。美團去年第四季由盈轉虧，開盤下挫2.3%，報295港元。

(時報資訊)