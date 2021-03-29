中國兩艘海警船今天凌晨4時許進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域，接近2艘正在作業中的日籍漁船。日本海上保安本部持續警告中國海警船，要求立即駛離該海域。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，第11管區海上保安本部表示，3艘中國海警船航行在釣魚台周遭「領海」外側的「鄰接區」，其中2艘在日本時間今天凌晨4時過後進入「領海」。

這兩艘中國海警船於凌晨4時20分左右嘗試接近兩艘正在作業中的日本漁船，海上保安本部在漁船周圍配置巡邏船，以確保漁船安全。

兩艘日本漁船分別為7.9噸與5.6噸，每艘船上各有3人；侵入「領海」的兩艘中國海警船中，其中一艘配備有疑似機關砲的武器。

直到今天上午9時左右，2艘中國海警船仍持續在「領海」航行，另有2艘中國海警船航行在「鄰接區」。

報導指出，這是中國海警船今年第11度侵入釣魚台周遭「領海」。

(中央社)