中國兩艘海警船今天凌晨4時許進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域，接近2艘正在作業中的日籍漁船。日本海上保安本部持續警告中國海警船，要求立即駛離該海域。
日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，第11管區海上保安本部表示，3艘中國海警船航行在釣魚台周遭「領海」外側的「鄰接區」，其中2艘在日本時間今天凌晨4時過後進入「領海」。
這兩艘中國海警船於凌晨4時20分左右嘗試接近兩艘正在作業中的日本漁船，海上保安本部在漁船周圍配置巡邏船，以確保漁船安全。
兩艘日本漁船分別為7.9噸與5.6噸，每艘船上各有3人；侵入「領海」的兩艘中國海警船中，其中一艘配備有疑似機關砲的武器。
直到今天上午9時左右，2艘中國海警船仍持續在「領海」航行，另有2艘中國海警船航行在「鄰接區」。
報導指出，這是中國海警船今年第11度侵入釣魚台周遭「領海」。
(中央社)
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